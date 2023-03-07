عالية نصيف:القضاء أصدر قرارات يتجاوز فيها قدسية أي شخصية سياسية

2023/03/07 | 10:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّت النائبة عالية نصيف على مَن وصفتهم

بـ " المشككين بإجراءات القضاء وهيئة

النزاهة بعد صدور أوامر قبض بحق أربعة

مسؤولين من الحكومة السابقة " ، مبينة :"

ان القضاء العراقي أصدر قرارات عادلة

ومهنية تجاوز

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