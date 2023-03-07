بالفيديو:مؤسسة وارث للأورام تدخل جهازين تشخيصيين حديثين الى الخدمة

2023/03/07 | 10:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدخل مؤسسة وارث الدولية لعلاج الاورام

بعد ايام جهازين تشخيصيين حديثين

جديدين الى الخدمة سيحققان طفرة كبيرة

في علاج الاورام يمكن احدهما من مشاركة

مؤسسات عالمية في مجال الزرع النسيجي

لتقديم افضل الخدمات

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