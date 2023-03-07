2023/03/07 | 10:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إلى العراق في زيارة غير معلنة.وأفادت وكالة “رويترز” في خبر تابعه / المركز الخبري الوطني/، بأن “هذه الزيارة تأتي ضمن الجولة التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع الأمريكي يصل العراق المركز الخبري الوطني.

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