2023/03/07 | 10:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية: هطول للامطار وانخفاض بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين المركز الخبري الوطني.

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