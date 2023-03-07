اليوم.. منتخب شباب العراق يواجه سوريا في كأس آسيا

2023/03/07 | 10:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يواجه منتخبنا الشبابي لكرة القدم نظيره السوري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا.

ويسعى منتخب ليوث الرافدين إلى تحقيق الانتصار في المواجهة للتأهل إلى الدور المقبل دون انتظار نتيجة المباراة الثانية من المجموعة التي تجمع أوزباكستان وإندونيسيا.

وفي حال تغلبت أوزباكستان في المباراة الثانية، سيكون التعادل أمام سوريا كفيلاً لتأهل منتخبنا إلى الدور المقبل.

ويستقر منتخبنا الشبابي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، فيما يقف المنتخب السوري في المركز الأخير من دون نقاط.

وستقام المباراة على ملعب لوكوموتيف في طشقند عند الساعة الخامسة من مساء اليوم.

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