2023/03/07 | 10:43 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويترز: وزير الدفاع الأمريكي يقوم بزيارة غير معلنة إلى العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/07 | 10:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: وزير الدفاع الأمريكي يقوم بزيارة غير معلنة إلى العراق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: وزير الدفاع الأمريكي يقوم بزيارة غير معلنة إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).