وزيرة الخارجيَّة الألمانيةَّ أنالينا بيربوك تصل بغداد

2023/03/07 | 15:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصلت وزيرة الخارجيَّة الألمانيةَّ أنالينا بيربوك إلى العاصمة بغداد.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن “وزيرة الخارجيَّة الألمانيةَّ أنالينا بيربوك وصلت بغداد”.

ومن المقرر أن تعقد بيربوك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مؤتمراً صحفياً مشتركاً في مقر الوزارة.

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