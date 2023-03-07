مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية

2023/03/07 | 15:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية

وذكر المجلس في بيان أن ” مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية”.

يذكر أن البرلمان عقد اليوم، جلسته الاعتيادية رقم 12 للـــدورة الانتخابية الخامسة من السنـة التشريعية الثانية للفصـــل التشريعـــي الاول، برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـسـن الـمـنـدلاوي.

وانطلقت الجلسة بحضور 179 نائباً.

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