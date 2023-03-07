2023/03/07 | 15:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة، صدور أمر استقدام بحق الرئيس السابق لهيئة التقاعد...

ظهرت المقالة رئيس هيئة التقاعد السابق يرفض الكشف عن ذمته المالية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة التقاعد السابق يرفض الكشف عن ذمته المالية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة التقاعد السابق يرفض الكشف عن ذمته المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).