الأمم المتحدة تقدر خسائر زلزال تركيا بـ 100 مليار دولار

2023/03/07 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة

الإنمائي في إفادة صحفية اليوم

الثلاثاء إن الأضرار الناجمة عن

الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100

مليار دولار.

وقالت لويزا فينتون المسؤولة بالبرنامج

عبر اتصال بالفيد

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