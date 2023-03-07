تحديد هوية جثة

2023/03/07 | 15:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن ظلت هويتها غامضة لـ45 عاما تقريبا، تم التعرف على امرأة عثر على رفاتها منذ زمن في بلدة صغيرة في ولاية ماساتشوستس، بسبب تقدم علم الأنساب الجيني، بحسب ما أفادت شبكة "سي أن أن".

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