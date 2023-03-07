2023/03/07 | 15:58 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | وزير الدفاع الأميركي: قواتنا تنوي البقاء في العراق وفقا لرغبة الحكومة العراقية

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