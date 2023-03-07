2023/03/07 | 16:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، ضرورة الغاء انتخابات الخارج لعدم الجدوى وارتفاع الكلفة المالية لاجراءها.وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “اللجنة القانونية برئاسة النائب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة القانونية تشدد على إلغاء انتخابات الخارج لسببين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة القانونية تشدد على إلغاء انتخابات الخارج لسببين ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة القانونية تشدد على إلغاء انتخابات الخارج لسببين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).