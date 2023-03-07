اتهم أمريكا بالسعي لكسر روسيا بقوة السلاح.. شويغو: السيطرة على باخموت تسمح لنا بمزيد من التقدم

2023/03/07 | 16:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، إن الاستيلاء على مدينة باخموت الأوكرانية، سيسمح للقوات الروسية بمزيد من التقدم في أوكرانيا.

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