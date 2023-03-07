2023/03/07 | 16:38 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوة إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم جنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/07 | 16:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوة إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم جنين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوة إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم جنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).