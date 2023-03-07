القبض على عصابة متهمة بتزوير المستندات العقارية والقتل العمد في بغداد

2023/03/07 | 16:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتزوير المستندات العقارية في منطقة (البياع).

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