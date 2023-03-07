2023/03/07 | 21:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مارس، 2023 بغداد/المسلة: دعا تحالف “السيادة”، الثلاثاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى التدخل...

ظهرت المقالة تحالف السيادة يتهم إدارة العتبة العسكرية بالاستحواذ على جامع سامراء الكبير: تغيير ديموغرافي أولاً على المسلة.

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