2023/03/07 | 21:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس تحالف الفتح هادي العامري،...

ظهرت المقالة السوداني والعامري يؤكدان على ضرورة وضع حد للخروقات الأمنية أولاً على المسلة.

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