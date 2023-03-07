“السيادة”: ما جرى في سامراء “رغبة بإحداث تغيير ديموغرافي وتهديد السلم المجتمعي”

2023/03/07 | 21:51 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أبدى تحالف السيادة، الثلاثاء، رفضه القاطع لما أقدمت عليه إدارة العتبة العسكرية بتغيير اسم جامع سامراء الكبير، إلى “صاحب الامر”، واصفاً ذلك بالرغبة الصريحة في إحداث تغيير ديموغرافي، وتهديد صريح للسلم المجتمعي.جاء ذلك في بيان للتحالف تلقت شبكة 964 نسخة منه:

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