2023/03/07 | 22:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العسكري يهاجم زيارة وزير الدفاع الأمريكي لبغداد:لا ننتظر إذن أحد للنيل من المحتل المركز الخبري الوطني.

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