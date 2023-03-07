لماذا تتمسك أوكرانيا بالبقاء في باخموت رغم حصار روسيا؟.. زيلينسكي يوضح لـCNN

2023/03/07 | 22:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة CNN، من أنه إذا سيطرت القوات الروسية على باخموت فإن ذلك "سيفتح طريقا" أمامها للاستيلاء على مدن رئيسية في شرقي أوكرانيا، حيث دافع عن قراره بإبقاء القوات الأوكرانية في المدينة المحاصرة.

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