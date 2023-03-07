أسعار فواكه وخضروات موسمية تقفز لمبالغ خيالية في سوق السليمانية

2023/03/07 | 22:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيع أول حصاد للعنجاص الاخضر لهذا العام في سوق السليمانية بـ250 ألف دينار فيما وصل سعر كيلوغرام ورق العنب إلى 30 ألف دينار.

وذكر باعة في علوة السليمانية وفي السوق المحلي “البلدية” في تصريحات لمراسلين ووسائل اعلام، ان الطلب على الفواكه النادرة في ارتفاع بينها العنجاص و”جوالة” اذ تم بيع الكيلو من الاول بـ250 ألف دينار والثاني بـ110 دينار وتم استيرادهما من تركيا.

من جانبه، أفاد رئيس نقابة العلوة في السليمانية، سرور علي، لـ”964″ قبل يومين، أحضر مزارع من ديالى 50 كيلوغراماً من ورق العنب وباع الكيلو الواحد في السليمانية بـ30 ألف دينار، وتم بيع الكمية بشكل كامل، ومنذ ذلك الحين لم تصل أي كمية اخرى من المحصول للعلوة.

وأضاف، سيصل سعر ورق العنب إلى 2000 دينار أو أقل بعد أعياد نوروز وانتهاء موسم السفرات.

وأوضح، أن محصول ورق العنب الربيعي مستورد، فالحصاد المحلي في شهر تموز.

وتابع، تعد “الدولمة” الأكلة الرئيسية للعوائل العراقية خلال السفرات والنزهات، لذلك يزداد الطلب على ورق العنب كونه أهم مكون لهذه الأكلة.

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