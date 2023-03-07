مصر.. إصابات بخروج قطار عن مساره شمال القاهرة

2023/03/07 | 22:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام مصرية بوقوع إصابات في حادث قطار في منطقة قليوب بمحافظة القليوبية، مساء الثلاثاء.

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