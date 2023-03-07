الملايين تتوافد الى كربلاء لاحياء ليلة النصف من شعبان

2023/03/07 | 22:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوافد الملايين من الزائرين من داخل العراق وخارجه.

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