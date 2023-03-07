تركيا تعلن مقتل أحد جنودها شمال العراق

2023/03/07 | 22:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة دفاع النظام التركي اليوم

مقتل أحد جنودها متأثراً بجروح أصيب بها

في وقت سابق شمال العراق.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن وزارة

الدفاع قولها في بيان: “إن الجندي

التابع لوحدات المشاة “آدم ا

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