مؤسسة يرعاها السيستاني تنفق (١٠) مليار دينار على الايتام في عموم العراق

2023/03/07 | 22:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية

التي تحضى برعاية ومباركة المرجع

الديني الاعلى السيد علي السيستاني عن

انفاقها لاكثر من عشرة مليارات دينار

على مستحقيها من الايتام الذين تحتضنهم

من مختلف المحافظات ا

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