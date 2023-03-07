2023/03/07 | 22:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة وزير الكهرباء يبحث مع بنك الصادرات الصيني إمكانية تمويل المشاريع الاستراتيجية ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية-الصينية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء يبحث مع بنك الصادرات الصيني إمكانية تمويل المشاريع الاستراتيجية ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية-الصينية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء يبحث مع بنك الصادرات الصيني إمكانية تمويل المشاريع الاستراتيجية ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية-الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).