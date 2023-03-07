2023/03/07 | 22:48 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على( 27 ) متهماً بقضايا مختلفة من بينها الإرهاب في خمس محافظات وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعب ( استخبارات وأمن ) قيادة عمليات ديالى والبصرة والفرق الثامنة والعاشرة والحادية عشر والسادسة عشر والعشرون وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات ( كركوك […]

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