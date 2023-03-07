الداخلية تصدر توضيحا بشأن نشوب حريق قرب مرقد الامام العباس(ع)

2023/03/07 | 22:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن نشوب حريق قرب مرقد الامام العباس وسط محافظة كربلاء.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/:”انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده نشوب […]

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