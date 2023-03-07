البرلمان يشكل لجنة مع القضاء لأعداد الصياغات القانونية

2023/03/07 | 22:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مشتركة مع السلطة القضائية للتعاون بشأن اعداد الصياغات القانونية.وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “اللجنة القانونية برئاسة […]

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