فيديو من تلعفر: احتفالات وألعاب نارية وسط المدينة في ذكرى ولادة الإمام المهدي

2023/03/07 | 22:53 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلعفر (نينوى) 964 احتفل السكان في تلعفر، مساء الثلاثاء، بتزيين سياراتهم ورفع الرايات في شوارع المدينة بمناسبة ليلة النصف من شعبان.محمد سالم، أحد وجهاء تلعفر لشبكة 964: دعت بعض صفحات التواصل الاجتماعي والناشطين التركمان في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، للخروج مساء اليوم الثلاثاء، إلى الشوارع والاحتفال بليلة النصف من شعبان عبر تزيين السيارات واطلاق […]

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