بالشموع والورود.. كربلاء تبتهج بمناسبة ولادة الإمام المهدي (ع)

2023/03/07 | 23:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولادة الإمام المهدي (ع).

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