2023/03/07 | 23:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، مصرع شخص وإصابة 16 آخرين إثر خروج قطار عن مساره واصطدامه بالرصيف بمحطة قطارات قليوب بمحافظة القليوبية بمصر.وقالت وزارة الصحة، في بيان اطلع عليه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر..



مصرع وإصابة 17 شخصاً في حادث قطار شمالي القاهرة المركز الخبري الوطني.

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