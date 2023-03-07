“كيا” تطلق أول سيارة كهربائية رباعية الدفع

2023/03/07 | 23:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت شركة “كيا” الكورية الجنوبية عن سيارتها “2024 EV9″، التي تعد أول سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل تصدرها الشركة وهي الأضخم من نوعها، بعد عامين من عرض نموذجها المكون من 3 صفوف من المقاعد.وأطلقت “كيا” نموذجها الكهربائي من السيارة في إطار توجهها للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضر بالبيئة الناتج عن […]

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