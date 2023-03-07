تحذيرات من حدوث تغيير ديموغرافي في مناطق الاهوار جراء الجفاف

2023/03/07 | 23:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الخبير البيئي احمد صالح نعمة، من حدوث تغيير ديموغرافي في مناطق الاهوار بعد الجفاف الذي ضربها جراء نقص المياه وقلة الاطلاقات القادمة من تركيا.

وقال نعمة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الوضع المائي للعراق وصل الى مرحلة حرجة، بسبب انخفاض المناسيب ووصول الخزين المائي العراقي الى اقل من 8 مليار متر مكعب”.

وأضاف ان “شهر اذار الحالي يمثل شهر ذوبان الثلوج في تركيا والمناطق الشمالية، حيث ان مجيء كميات من المياه لن يكون كافيا لتحقيق الاكتفاء او انعاش الاهوار من جديد، اذ يتطلب الامر الاتفاق مع تركيا على زيادة الحصة المائية”.

وبين ان “الكثير من العوائل في مناطق الاهوار قد هاجروا الى مناطق أخرى بعد ان عملوا على بيع منازلهم ومواشيهم بما فيها الجاموس، وهذا يعد تغيير ديموغرافي خطير جداً في مناطق الاهوار”.

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