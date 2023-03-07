الموارد توضح بشأن مفاوضات العراق مع دول المنبع

2023/03/07 | 23:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، بشأن مفاوضات العراق مع دول المنبع.وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”ملف المفاوضات مع دول المنبع سيادي ويرتبط بالسلطة العليا للدولة ويديره بالدول المجاورة رؤسائها”.واضاف “في العراق هنالك ضرورة الى ان يدار هذا الملف من قبل الجميع، ووزارة الموارد تدير الجانب الفني فيه فقط”.وبين شمال، ان “وزارة الموارد تمثل جزءا من الفريق المفاوض وهو يتضمن جوانب امنية وسياسية واقتصادية والاجتماعية والسياحية”.

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