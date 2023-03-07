وزير خارجية السعودية يعلق على تقارير الخلاف مع الإمارات وإمكانية دعوة الأسد للقمة العربية

2023/03/08 | 00:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، إنه "من السابق لأوانه القول" ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد، سيُدعى إلى قمة جامعة الدول العربية في الرياض، لكن التواصل مع دمشق "ضروري".

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