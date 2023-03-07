"نحن نغسل الأسنان بطريقة خاطئة".. نصائح بسيطة لتجنب "الكارثة"

2023/03/08 | 00:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتطلب العناية بصحة الفم الحفاظ على التوازن البكتيري بداخله، هي مسألة في غاية الأهمية، لكن لا يتبعها الغالبية العظمي من الناس، وفق كتاب لطبيب الأسنان، كامي هوس، الذي تحدث فيه عن "كارثة" يقع فيها العديد من الناس

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