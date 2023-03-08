2023/03/08 | 00:06 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفارز المديرية العامة للاستخبارات تلقي القبض على عنصر ارهابي خطير في كركوك نفذ عمليات ارهابية – وكالة اخبار المستقبل Skip to content خلية الإعلام الأمني ===============مفارز المديرية العامة للاستخبارات تلقي القبض على عنصر ارهابي خطير في كركوك نفذ عمليات ارهابية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ضمن سلسلة العمليات النوعية التي […]

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