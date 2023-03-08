معلوماتٌ عن العقود الثلاثة التي وقّعتها الحكومة العراقيّة مع شركة (سيمنز) الألمانيّة بحضور وزير الخارجية الألمانية في بغداد

2023/03/08 | 00:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت مراسم التوقيع مع شركة (سيمنز)

الألمانية للطاقة، للمجموعة الأولى من

عقود مشاريع صيانة وتأهيل ثلاث محطات

لتوليد الطاقة في العراق.

تضمَّنت العقود أعمال التأهيل والخدمة

الشاملة لمحطات (كركوك، والرشيد

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