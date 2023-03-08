جهز العائلات بمليون و(900) الف صمونة: مضيف الإمام الحسين يوزع (855) الف وجبة على منكوبي زلزال سوريا (مصور)

2023/03/08 | 00:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزع مضيف الإمام الحسين (عليه السلام)

(855) الف وجبة غذاء على العائلات

المنكوبة من الزلزال المدمر الذي ضرب

محافظات عدة في سوريا وتركيا، كما وزع

سلال غذائية ومستلزمات معيشية.





وقال رئيس قسم مضيف الإ

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