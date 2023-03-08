مجلس الخدمة يعلن توقف استلام الطلبات الخاصة بالتعديلات للمتقدمين على التعيينات

2023/03/08 | 00:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، توقف استلام الطلبات الخاصة بالتعديلات للمتقدمين على التعيينات.وذكر المجلس في بيان تلقته وكالةإيرث نيوز، أنه “يعلن توقف استلام الطلبات الخاصة بالتعديلات وذلك بسبب حسم ملف التوظيف وانجاز ما مطلوب منه”، مؤكدا ان “هذه الطلبات تؤدي الى تأخير اصدار قرارات التعيين النهائية”.واضاف، انه “بإمكان من […]

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