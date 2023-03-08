2023/03/08 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بارزاني يشكر أوستن لدعم البيشمركة وإقليم كردستان بغداد – أربيل -عبدالحسين غزال اعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء عن أمله في «تعزيز وتوسيع» الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق، خلال زيارة مفاجئة لبغداد قبل فترة وجيزة من الذكرى العشرين للغزو الأميركي الذي أطاح بصدام حسين.وتأتي زيارة أوستن في إطار جولة إقليمية باشرها في الأردن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الأمريكي في بغداد وأربيل طالبا توسيع التعاون والسوداني:نريد علاقات إقليمية متوازنة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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