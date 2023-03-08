وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬طالبا‭ ‬توسيع‭ ‬التعاون‭ ‬والسوداني‭:‬نريد‭ ‬علاقات‭ ‬إقليمية‭ ‬متوازنة

2023/03/08 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني‭ ‬يشكر‭ ‬أوستن‭ ‬لدعم‭ ‬البيشمركة‭ ‬وإقليم‭ ‬كردستان بغداد‭ – ‬أربيل‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ اعرب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬وتوسيع‮»‬‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والعراق،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬لبغداد‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬من‭ ‬الذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬للغزو‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬أطاح‭ ‬بصدام‭ ‬حسين‭.‬وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬أوستن‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬إقليمية‭ ‬باشرها‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ […]

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