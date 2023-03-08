2023/03/08 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حركة القادة العسكريين الامريكان الكبار في خلال خمسة أيام واسعة ونوعية، ابتدأها رئيس هيئة الأركان الامريكية المشتركة مارك ميلي بزيارة الى تل ابيب ولقاء نتانياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، ومن هناك طار الى المغرب، حيث عقد هناك سلسلة اجتماعات مع القيادات العسكرية والأمنية تركزت على التعاون مع المملكة المغربية في استقرار افريقيا التي تشهد انسحاباً تاريخياً […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبلوماسية العسكر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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