دبلوماسية‭ ‬العسكر

2023/03/08 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حركة‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين‭ ‬الامريكان‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬واسعة‭ ‬ونوعية،‭ ‬ابتدأها‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬الامريكية‭ ‬المشتركة‭ ‬مارك‭ ‬ميلي‭ ‬بزيارة‭ ‬الى‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬ولقاء‭ ‬نتانياهو‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬ومن‭ ‬هناك‭ ‬طار‭ ‬الى‭ ‬المغرب،‭ ‬حيث‭ ‬عقد‭ ‬هناك‭ ‬سلسلة‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬القيادات‭ ‬العسكرية‭ ‬والأمنية‭ ‬تركزت‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬افريقيا‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬انسحاباً‭ ‬تاريخياً‭ […]

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