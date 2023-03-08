2023/03/08 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة -مصطفى عمارة كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أن وزير الداخلية المصري زار قطر مؤخرا حيث طلب من السلطات القطرية تسليم عدد من القيادات الإخوانية الهاربة لديها ، وتأمل السلطات المصرية أن تستجيب قطر للطلب المصري في إطار تحسن العلاقات المصرية القطرية والذي توج بزيارة رئيس الوزراء المصري لقطر مؤخرا ، وكانت السلطات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بماذا عاد مدبولي من قطر بشأن الاخوان المطلوبين؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بماذا عاد مدبولي من قطر بشأن الاخوان المطلوبين؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بماذا عاد مدبولي من قطر بشأن الاخوان المطلوبين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).