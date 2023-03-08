بماذا‭ ‬عاد‭ ‬مدبولي‭ ‬من‭ ‬قطر بشأن‭ ‬الاخوان‭ ‬المطلوبين؟

2023/03/08 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة ​​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬المصري‭ ‬زار‭ ‬قطر‭ ‬مؤخرا‭ ‬حيث‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬القطرية‭ ‬تسليم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الإخوانية‭ ‬الهاربة‭ ‬لديها‭ ‬،‭ ‬وتأمل‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬أن‭ ‬تستجيب‭ ‬قطر‭ ‬للطلب‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحسن‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬القطرية‭ ‬والذي‭ ‬توج‭ ‬بزيارة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬لقطر‭ ‬مؤخرا‭ ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬السلطات‭ […]

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