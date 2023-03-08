2023/03/08 | 01:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 مارس، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الثلاثاء.عضو مجلس محافظة ديالى...

ظهرت المقالة ساعة المسلة..



نخب ديالى: مخطط لابعاد الحشد عن المحافظة وتحويلها الى مرتكز ضد ايران أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة المسلة.. نخب ديالى: مخطط لابعاد الحشد عن المحافظة وتحويلها الى مرتكز ضد ايران) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساعة المسلة.. نخب ديالى: مخطط لابعاد الحشد عن المحافظة وتحويلها الى مرتكز ضد ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).