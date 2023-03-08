بعد صدمة الفتاتين التوأم.. تقنية تعديل الأطفال جينيا تدخل مرحلة حاسمة

2023/03/08 | 01:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة للمصابين بالاعتلالات الوراثية، أو الذين يقلقون من إمكانية تعرض أطفالهم لها، تبدو فكرة تعديل الجين البشري مثيرة للغاية، وربما منقذة للحياة.

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