2023/03/08 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع الأمريكي يدين القصف الإيراني ويدعو المركز والإقليم للعمل سوياً أوستن يسلّم السوداني رسائل فحوها إعادة تأكيد الشراكة الستراتيجية بغداد – قصي حسن اربيل – فريد حسن استعرض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، ووزير الدفاع الامريكي لويد أوستن ،الذي وصل بغداد امس في زيارة غير معلنة ،ملفات التعاون بين البلدين ودور العراق بخفض […]

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