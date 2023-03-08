2023/03/08 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوساط الإعلامية والثقافية تنعى إبتسام عبدالله بغداد – ندى شوكت نعت الأوساط الإعلامية والثقافية المترجمة والإعلامية البارزة ابتسام عبد الله التي غيبها الموت امس الثلاثاء ببغداد، واشتهرت الراحلة ببرنامجها التلفازي (سيرة وذكريات ) الذي كانت تعده وتقدمه من شاشة تلفزيون العراق قبل اكثر من خمسين عاما ، وكانت تستضيف فيه شخصية فكرية أو ثقافية أو […]

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