2023/03/08 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير لـ (الزمان): منح الحقوق التقاعدية للعسكريين المنقولين بأمر إلى الفدائيين أوامر قضائية تلاحق متّهمين في إختلاس صندوق تقاعد المحامين بغداد – الزمان كشف الخبير القانوني عبد الخالق الشاهر ،عن تأكيد رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري ،تنفيذ توصية المحكمة الاتحادية العليا بشأن منح العسكريين والموظفين المنقولين الى جهاز فدائيو صدام ،الحقوق التقاعدية.وقال الشاهر […]

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